 (обновлено  )
На Украине увидели динамику в мирных переговорах

Нардеп Вениславский: факт трехсторонних встреч говорит о динамике в переговорах
Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters

Факт начала трехсторонних встреч представителей Украины, США и России говорит о динамике в переговорном процессе. Об этом заявил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, процесс переговоров упростился с началом трехсторонних встреч представителей России, США и Украины.

«Это, очевидно, динамика. Россияне уже сели за один стол переговоров с нашей делегацией и начали говорить о каких-то конкретных вещах, абсолютно не оторванных от жизни, как до этого было, а о предметной оценке», — отметил депутат.

По его словам, эта динамика «сталкивается» с требованием России о выводе войск с территории Донбасса, которое для Украины «недопустимо».

«Никто войска выводить и отдавать территории России не будет. Это априори не соответствует ни национальным интересам, ни конституции Украины. Определенные модели, которые обсуждаются, это создание экономической зоны при условии, что будет симметричный отвод войск», — заявил он.

Вторым проблемным вопросом депутат назвал контроль над Запорожской АЭС.

При этом депутат отметил, что с наступлением весны «пространство для каких-то договоренностей о прекращении огня увеличивается».

17 и 18 февраля в Женеве должен пройти пройти следующий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, Украины с США. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться территориальный вопрос, а именно предложение о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с которым не согласны ни Россия, ни Украина.

Предыдущие переговоры состоялись в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Издание Politico писало, что на них стороны достигли согласия о том, как будет работать режим прекращения огня и как будет выглядеть демилитаризованная зона.

Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что конфликт может закончиться в течение нескольких месяцев, «если переговоры будут проходить добросовестно».

Ранее СМИ сообщили о тупике в переговорах по Украине.
 
