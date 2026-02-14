Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Ученые все это время ошибались относительно истории климата Земли

EPSL: климат замерзшей Земли оказался не таким холодным, как считалось
Shutterstock/FOTODOM

Во время криогенного периода 720–635 млн лет назад Земля пережила одну из самых экстремальных ледниковых эпох. Считалось, что в этот период климатическая система практически «остановилась»: лед покрывал планету вплоть до тропиков, а обмен между атмосферой и океаном был подавлен на миллионы лет. Однако новое исследование ученых из Саутгемптонского университета доказало, что даже в разгар глобального оледенения климат продолжал колебаться. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Исследование было основано на анализе варв — тонких слоистых отложений на островах Гарвеллах у западного побережья Шотландии. Эти породы сформировались во время стуртийского оледенения — самого продолжительного эпизода «заморозки» Земли, длившегося около 57 млн лет. Ученые изучили 2600 последовательных слоев формации Порт-Аскаиг, каждый из которых соответствует одному году осадконакопления.

«Эти породы сохраняют полный набор климатических ритмов, знакомых нам сегодня — годовые сезоны, солнечные циклы и межгодовые колебания, — и все это во время глобального оледенения. Это поразительно», — заявил соавтор работы, профессор Томас Гернон.

По словам ведущего автора, доктора Хлои Гриффин, слои сформировались в спокойных глубоководных условиях под ледяным покровом и отражают сезонные циклы замерзания и таяния. Статистический анализ толщины слоев выявил повторяющиеся колебания на масштабах нескольких лет, десятилетий и столетий.

«Мы обнаружили четкие климатические циклы, некоторые из которых напоминают современные колебания, включая процессы, похожие на Эль-Ниньо и солнечные циклы», — отметила Гриффин.

Чтобы понять, как такие колебания были возможны в ледяном мире, исследователи провели климатическое моделирование. Модели показали: если океан был полностью скован льдом, колебания действительно подавлялись. Однако при наличии даже около 15% открытой воды в тропиках атмосфера и океан могли взаимодействовать, поддерживая климатическую изменчивость.

«Не нужны обширные незамерзшие океаны. Даже небольшие участки открытой воды способны запускать климатические режимы, похожие на современные», — пояснила доктор Минмин Фу, руководившая моделированием.

Авторы подчеркнули, что выявленные колебания, вероятно, были кратковременным эпизодом — на фоне в целом крайне холодного и стабильного климата. Тем не менее результаты ставят под сомнение представление о полностью «замороженной» планете и поддерживают гипотезу так называемой «слякотной Земли», когда в периоды оледенения могли существовать участки открытого океана.

Ранее у загадочного межзвездного объекта впервые обнаружили воду.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!