На Западе усомнились в желании Зеленского проводить выборы

L'AntiDiplomatico: Зеленский не заинтересован в проведении выборов на Украине
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о выборах на Украине продемонстрировал свои настоящие намерения. Об этом пишет L.

Учитывая намерение европейских стран продолжать конфликт на Украине и навязывать свои устремления Киеву, бесполезно рассчитывать на проведение президентских выборов или референдума, говорится в статье.

Когла украинский лидер заявил, что получение Киевом гарантий безопасности является условием для выборов, он показал, что не заинтересован в их проведении и желает переложить вину за их откладывание на Москву, отметил автор публикации.

11 февраля газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы на Украине и референдум по мирному соглашению с Россией. После этого сам политик заявил, что не слышал о таких планах.

Ранее Украина планировала провести президентские выборы совместно с референдумом по мирному соглашению до 15 мая под давлением США.
 
