Россиянка попала под суд из-за фото, сделанных в Индии 10 лет назад

Нижегородку задержали и оштрафовали из-за фото индийской достопримечательности
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительница Нижнего Новгорода получила штраф из-за фото десятилетней давности. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В начале февраля 52-летнюю Оксану В. задержали за демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Дело об административном правонарушении возбудили из-за фотографии, которую женщина сделала во время поездки в Индию в 2016 году и опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Как следует из материалов дела, на снимке, который привлек внимание сотрудников Центра «Э», изображены ворота со свастикой. Этот знак ассоциируется в буддизме с солнцем и считается древним священным символом благополучия и процветания, поэтому свастика во многих азиатских странах используется повсеместно.

В суде Оксана пояснила, что выкладывала фото достопримечательностей, не осознавая, что такая символика на родине запрещена. Женщина не признала вину, а ее адвокат отметил, что у полиции не было оснований для ее задержания. Учитывая обстоятельства дела, Канавинский районный суд назначил нижегородке минимальный штраф в размере 1000 рублей.

Ранее в Кузбассе суд оштрафовал подростка за поиск запрещенной информации.
 
