«Я не специалист»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде

Песков назвал большим молодцом фигуриста Гуменника после его проката на ОИ-2026

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, назвал большим молодцом российского фигуриста Петра Гуменника после его выступления в личном турнире зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года. – Прим. «Газеты.Ru»») говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!» — сказал Песков.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато. Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы, допустил ряд грубых ошибок и стал восьмым.

Ранее тренер Шайдорова Алексей Урманов поздравил Гуменника с выступлением на Олимпиаде.