God Is an Astronaut узнали об отмене шоу в Стамбуле в последнюю минуту

Прибывшая в Стамбул группа God Is an Astronaut узнала об отмене своего шоу в последнюю минуту. Об этом сообщает газета Nefes со ссылкой на заявление коллектива.

Концерт должен был запланирован на 13 февраля в центре искусств Zorlu PSM. О причинах отмены местные власти музыкантов не предупредили.

Группа выразила глубокое разочарование отменой выступления в Стамбуле.

«Мы приехали, чтобы выступить, и были полностью готовы к концерту. К сожалению, по не зависящим от нас причинам мероприятие перенесено на другую дату», — приводит газета слова представителей ирландской инструментальной пост-рок-группы.

До этого на той же концертной площадке власти района Бешикташ отменили выступления российской группы Slaughter to Prevail и польской Behemoth. Отмену объяснили несоответствием их музыки коллективов общественным ценностям и протестами местных жителей.

Ранее группа Anacondaz вынужденно отменила концерт в Грузии.