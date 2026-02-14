Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Назван продукт, «победивший» омега-3 по эффективности снижения воспаления

JTM: кефира и клетчатка оказались эффективнее омега-3 в снижении воспаления
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Ноттингемского университета выяснили, что сочетание кефира и смеси пребиотической клетчатки снижает системное воспаление эффективнее, чем омега-3 или клетчатка по отдельности. Работа опубликована в журнале Journal of Translational Medicine (JTM).

В исследовании сравнивали три популярных подхода к поддержке иммунного и метаболического здоровья: омега-3 жирные кислоты, пребиотическую клетчатку и синбиотик — комбинацию ферментированного кефира и широкого набора пищевых волокон. Именно синбиотик продемонстрировал наибольшее снижение уровней воспалительных маркеров в крови.

Кефир содержит живые пробиотические бактерии и дрожжи, формирующиеся в процессе ферментации молока кефирными грибками. В сочетании с разнообразной пребиотической клетчаткой возникает так называемый синбиотический эффект: клетчатка служит «топливом» для полезных микроорганизмов, стимулируя их рост и выработку метаболитов, в том числе бутирата. Бутират известен противовоспалительным действием и способностью регулировать иммунные реакции.

В течение шести недель здоровые добровольцы принимали одну из добавок. Участники, получавшие синбиотик, продемонстрировали наиболее выраженное снижение системных воспалительных белков — показателей, отражающих уровень воспаления во всем организме, а не в отдельном органе или очаге инфекции. По мнению авторов, это может свидетельствовать о лучшем иммунном балансе и потенциальном снижении риска хронических заболеваний, связанных с воспалением, включая сердечно-сосудистые и метаболические нарушения.

«Наше исследование показало, что все три подхода снижали воспаление, однако синбиотик — сочетание ферментированного кефира и разнообразной пребиотической клетчатки — продемонстрировал наиболее мощный и широкий эффект», — отметила руководитель работы доктор Амрита Виджай из Медицинской школы Ноттингемского университета.

По ее словам, полученные данные указывают на ключевую роль взаимодействия кишечных микроорганизмов и пищевых волокон в поддержании иммунного и метаболического здоровья.

Ранее была названа группа продуктов, не уступающая по вреду для здоровья сигаретам.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!