Echos: во Франции обсудят введение референдумов по требованию «желтых жилетов»

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете Echos заявил, что требование «желтых жилетов» об организации «референдумов гражданской инициативы» будет обсуждаться по всей Франции.

Как отмечается, на таких референдумах планируется рассматривать вопросы государственной важности.

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«Такие дебаты будут иметь место. Мы организуем их по всей Франции», — пообещал Филипп.

Он также назвал данную инициативу «хорошим инструментом демократии».

15 декабря во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли «желтые жилеты»: протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что «Би-би-си» объяснила поиски ее журналистами связи России с «желтыми жилетами».