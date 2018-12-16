Экс-депутат Рады назвал причину «бегства» Порошенко из Европарламента

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Бывший депутат украинской Рады Владимир Олейник объяснил «бегство» президента страны Петра Порошенко с дебатов Европарламента. Об этом сообщает ФАН.

По словам Олейника, созданные на Украине органы по борьбе с коррупцией не имеют ничего общего с проблемой, поскольку посты в них занимают «люди Порошенко», а сам он возглавляет коррупцию в стране.

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«Его просто пожалели, Европарламент дал ему сохранить лицо, хотя с него могли очень строго спросить за все безобразия, творящиеся на Украине», — сказал Олейник.

Он добавил, что Порошенко испугался возможной критики. При этом есть данные международных органов, которые свидетельствуют о высоком уровне коррупции на украинской территории и имитации борьбы с ней.

«Например, Порошенко лично контролирует весь бизнес в сфере энергетики и оттуда получает все откаты, это не секрет. Вот почему уголь на Украине стоит так дорого», — отметил Олейник.

Он подчеркнул, что скоро украинскому президенту придется ответить за происходящее.

Ранее экс-дипломат Украины Олег Волошин рассказал о «побеге» украинского президента Петра Порошенко с дебатов в Европарламенте из-за боязни критики.