Экс-депутат Рады назвал причину «бегства» Порошенко из Европарламента
Бывший депутат украинской Рады Владимир Олейник объяснил «бегство» президента страны Петра Порошенко с дебатов Европарламента. Об этом сообщает ФАН.
По словам Олейника, созданные на Украине органы по борьбе с коррупцией не имеют ничего общего с проблемой, поскольку посты в них занимают «люди Порошенко», а сам он возглавляет коррупцию в стране.
«Его просто пожалели, Европарламент дал ему сохранить лицо, хотя с него могли очень строго спросить за все безобразия, творящиеся на Украине», — сказал Олейник.
Он добавил, что Порошенко испугался возможной критики. При этом есть данные международных органов, которые свидетельствуют о высоком уровне коррупции на украинской территории и имитации борьбы с ней.
«Например, Порошенко лично контролирует весь бизнес в сфере энергетики и оттуда получает все откаты, это не секрет. Вот почему уголь на Украине стоит так дорого», — отметил Олейник.
Он подчеркнул, что скоро украинскому президенту придется ответить за происходящее.
Ранее экс-дипломат Украины Олег Волошин рассказал о «побеге» украинского президента Петра Порошенко с дебатов в Европарламенте из-за боязни критики.