Отправленный Трампом в отставку глава МВД США назвал ложными обвинения в свой адрес

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Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Он отметил, что ему нравилось работать на президента США Дональда Трампа и что он горд результатами их совместной работы.

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«Однако, после 30 лет на службе обществу я не могу обосновать потраченные тысячи долларов, защищая себя и свою семью против ложных обвинений», — заявил Зинке.

Ранее Трамп сообщил об отставке министра внутренних дел США.

По данным расследования The Washington Post, Зинке мог совершать нарушения при расходовании бюджетных средств, а также злоупотреблять своим служебным положением.