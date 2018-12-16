Отправленный Трампом в отставку глава МВД США назвал ложными обвинения в свой адрес
Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Он отметил, что ему нравилось работать на президента США Дональда Трампа и что он горд результатами их совместной работы.
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«Однако, после 30 лет на службе обществу я не могу обосновать потраченные тысячи долларов, защищая себя и свою семью против ложных обвинений», — заявил Зинке.
Ранее Трамп сообщил об отставке министра внутренних дел США.
По данным расследования The Washington Post, Зинке мог совершать нарушения при расходовании бюджетных средств, а также злоупотреблять своим служебным положением.