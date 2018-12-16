США пообещали «единым фронтом» с ЕС противостоять «агрессии» Кремля

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Представитель американского госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты приветствуют решение Евросоюза продлить антироссийские санкции и обещают и дальше выступать «единым фронтом» с европейцами против «агрессии» России, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Вашингтон также приветствует усилия ЕС по поддержке регионов Украины, которые оказались «негативно затронуты российской агрессией в Азовском море». Таким образом, он выразил согласие с позицией Евросоюза по инциденту в Керченском проливе, который считает произошедшее нападением России на украинские суда.

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«США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и мы продолжим работать с европейскими союзниками и партнерами, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — добавил Палладино.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Ранее сообщалось, что США призвали ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2».