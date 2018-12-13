Облсовет Харьковской области лишил русский язык статуса регионального

Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, передает ТАСС.

Уточняется, что облсовет признал утратившим силу решение совета от 30 августа 2012 года, которое закрепляло гарантии жителям области использовать русский язык для осуществления делопроизводства в органах власти, получения образования и свободного использования русского языка в сфере культуры.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины запретили российские фильмы и музыку.

Целью запрета названа защита украинского информационного пространства от «гибридных воздействий» России и «преодоления последствий длительной языковой русификации».