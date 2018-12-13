Калининградский губернатор отреагировал на высказывание Глацких

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Газете.Ru» рассказал об отношении к высказыванию свердловской чиновницы Ольги Глацких, о том что государство никому ничего не должно.

Алиханов рассказал, что у него однажды была ситуация, когда он тоже имел неосторожность некорректно ответить на вопрос, после чего принес извинения.

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«Ни в коем случае себя не оправдываю. А если говорить в целом: есть такое выражение: «как бы красиво ты ни говорил, если ты говоришь слишком долго, то обязательно скажешь какую-нибудь глупость», — заметил губернатор.

Он также добавил, что при современной скорости распространения информации всегда надо вести себя корректно.

Алиханов также пояснил, что не согласен с тем, что чиновник никому ничего не должен.

Ранее сообщалось, что Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи и не просило их родителей рожать.