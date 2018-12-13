Глава немецкого МИДа высказался против новых антироссийских санкций
Глава немецкого МИДа Хайко Маас выступил против введения новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом министр сказал в эфире Deutschlandfunk.
По его словам, нужно стремиться к деэскалации ситуации в Азовском море. Маас заметил, что Германия и Франция проводят необходимые для этого переговоры с Россией и Украиной.
«Переговоры еще идут на пользу, и я не хотел бы обременять их решением о введении новых дополнительных санкций», — сказал Маас.
Он добавил, что в ФРГ хотят поспособствовать освобождению задержанных украинских моряков, а также в долгосрочной перспективе оставить проход через Керченский пролив свободным.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с инцидентом в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.