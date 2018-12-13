Захарова высказалась об отношениях с Арменией после выборов в парламент

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва настроена на конструктивный диалог с Ереваном после парламентских выборов в стране 9 декабря, передает ТАСС.

По ее словам, Россия в том числе готова сотрудничать с Арменией в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

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«Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет скоро сформировано, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян эмоционально прокомментировал итоги выборов в Армении.