Пушков заранее обвинил Порошенко в фальсификации выборов на Украине
Член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем твиттере, что президент Украины Петр Порошенко намерен фальсифицировать предстоящие президентские выборы в стране.
По словам Пушкова, к такому выводу пришла комиссия Совфеда по информационной политике с участием экс-премьера Украины Николая Азарова.
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«Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов», — заверил Пушков.
Он также посчитал, что украинскому президенту в достижении этой цели помогут «предвоенная риторика» и «военные приготовления».
Свидетельств подготовки фальсификаций на выборах сенатор не привел.
Ранее Пушков высказывался о «заклинаниях Порошенко».