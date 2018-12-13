Пушков заранее обвинил Порошенко в фальсификации выборов на Украине

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Член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем твиттере, что президент Украины Петр Порошенко намерен фальсифицировать предстоящие президентские выборы в стране.

По словам Пушкова, к такому выводу пришла комиссия Совфеда по информационной политике с участием экс-премьера Украины Николая Азарова.

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«Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов», — заверил Пушков.

Он также посчитал, что украинскому президенту в достижении этой цели помогут «предвоенная риторика» и «военные приготовления».

Свидетельств подготовки фальсификаций на выборах сенатор не привел.

Ранее Пушков высказывался о «заклинаниях Порошенко».