NBC: из-за показаний Коэна снова заговорили об импичменте Трампа

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Показания бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна возобновили дискуссию о возможном импичменте американского лидера Дональда Трампа, отмечает телеканал NBC News.

Демократы заявили, что недавно поданные спецпрокурором по «российскому делу» в США Робертом Мюллером судебные документы в отношении Коэна продвинули идею об импичменте Трампа еще дальше, говорится в материале. В настоящее время они находятся в поиске необходимой информации, следуя из которой можно будет решить, нужно ли запускать процедуру процесса импичмента в отношении действующего президента.

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«Президент Трампа был в центре массовых фальсификаций — нескольких массовых фальсификаций против американского народа», — сказал член палаты представителей Джеррольд Надлер.

По словам Надлера из судебного комитета нижней палаты конгресса США, в документах к Коэну подробно изложены преступления, которые могут послужить основанием для импичмента. Он также призвал конгресс разобраться в этой ситуации и выяснить степень участия Трампа в данных преступлениях.

Исходя из судебных документов по Коэну отмечается, что Трамп стал ключевой фигурой в нескольких федеральных расследованиях.

Демократ из конгресса Адам Шифф в эфире CBS News заявил, что существует «реальная перспектива» того, что Трамп может стать первым президентом, которому может грозить тюремный срок. Сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута заявил в эфире ABC News о том, что сложившаяся ситуация выходит за рамки той стадии, которая привела к импичменту в отношении президента Билла Клинтона. Однако прежде чем принимать решение о запуске импичмента, Мерфи призвал конгресс подождать завершения расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 года.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.