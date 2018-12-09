Bild: преемница Меркель в ХДС намерена пересмотреть ее миграционную политику
Избранная председатель партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр собирается пересмотреть миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее возглавляла ХДС. Об этом она заявил в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag.
По словам Крамп-Карренбауэр, в январе она намерена провести заседание на тему миграции и безопасности с участием экспертов и критиков политики в отношении мигрантов и беженцев.
В результате беседы новая глава ХДС надеется выработать конкретные шаги улучшения миграционной политики партии.
Крамп-Карренбауэр отметила, что программа ХДС будет опираться на следующих выборах в Европарламент на итоги данной встречи.
Ранее сообщалось, что Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС.