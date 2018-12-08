В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов. Об этом сообщает RT.

По его словам, проход через Керченский пролив является абсолютно свободным.

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«Просто есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских, с уведомления коменданта этого порта», — сказал Джабаров.

Он добавил, что других ограничений нет. Джабаров заметил, что Порошенко «слишком много на себя берет» и «будоражит общественное мнение».

«Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами… А Порошенко сейчас любой конфликт с нашей страной очень выгоден, потому что он на этом пытается заработать политические очки, готовится к выборам», — сказал Джабаров.

Он отметил, что «голубой мечтой» украинского президента является вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Джабаров подчеркнул, что этого никогда не произойдет.

Ранее Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для российских судов.