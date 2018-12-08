В Госдуме сочли призыв Порошенко закрыть порты для судов России «очередной глупостью»
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на призыв президента Украины Петра Порошенко закрыть европейские и американские порты для судов России. Об этом сообщает RT.
По словам Чепы, призыв украинского лидера является «очередным пиаром и глупостью». Он подчеркнул, что запрета на проход судов по Керченскому проливу не было, а корабли разных стран заходят в пролив согласно международным нормам и требованиям.
«Да, есть определенные манипуляторы, которые руководят Порошенко. Но именно эта инициатива, думаю, лично от него исходит, потому что это полная глупость», — заявил Чепа.
Он добавил, что западные страны не поддержат его инициативу.
Ранее Порошенко заявил о том, что США и Европа должны закрыть свои порты для российских судов. По его словам, блокада Азовского моря, которую якобы осуществляет Россия, несет серьезные экономические последствия.