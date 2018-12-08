Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для российских судов

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Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил о том, что США и Европа должны закрыть свои порты для российских судов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на его пресс-службу.

Он подчеркнул, такая мера должна быть принята после инцидента в Керченском проливе.

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«В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», — сказал Порошенко.

По его словам, блокада Азовского моря, которую якобы осуществляет Россия, несет серьезные экономические последствия.

«Мы не можем это воспринять — ни мы, ни Европейский Союз», — заключил Порошенко.

Ранее в ФСБ России завили об отсутствии блокады украинских судов.