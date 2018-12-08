Эксперт оценил введение Литвой санкций против России

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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал заявление литовского президента Дали Грибаускайте о введении в стране санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе, передает RT.

По его мнению, Литва в этой ситуации пытается действовать в манере Соединенных Штатов.

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«Литва, как очень своеобразное государство, которое обладает обреченной политической ответственностью, идет впереди инициатив США, в точности повторяя их траекторию», — сказал Мухин.

Он отметил, что Литва действительно пытается помочь Украине, но при этом заявление Грибаускайте он считает ничтожным, поскольку «санкции Литвы в отношении России не имеют смысла».

Эксперт подчеркнул, что причина для введения также очень сомнительная.

Ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против России.