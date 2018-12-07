Лимаренко назначен врио губернатора Сахалинской области

Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, передает РИА «Новости».

Уточняется, что назначение связано с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко, который ранее стал врио главы Приморского края.

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Лимаренко будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Сахалинской области.

В 1996-2001 годах — депутат городской думы Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам. Возглавлял международный научно-учебный центр «Экономика регионального развития» при Саровском физико-техническом институте (ныне - СарФТИ Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»). С 2001 по 2003 г.оды - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2003-2005 годы главный федеральный инспектор по Нижегородской области. С августа 2005 года по май 2007 года - заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

С 2007 года возглавлял подразделение госкорпорации «Росатом», отвечающее за строительство за рубежом АЭС по российским проектам.

Лимаренко награжден орденами Почета и Александра Невского. Автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий. Женат, имеет трех сыновей.