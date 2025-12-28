Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Назван ключевой фактор счастья в старости

EJP: стабильный брак является ключевым фактором счастья в старости
Global Look Press

Люди, родившиеся в период с 1945 по 1957 год, чувствуют себя значительно лучше в пожилом возрасте, если их жизненный путь был связан со стабильным браком. К такому выводу пришли европейские демографы, проанализировав данные масштабного исследования, охватывающего десятки тысяч человек. Работа опубликована в журнале European Journal of Population (EJP).

Романтические отношения играют важную роль на протяжении всей взрослой жизни. Поддерживающий партнер дает чувство эмоциональной безопасности, снижает уровень стресса и одиночества, а также влияет на повседневные привычки — от питания и физической активности до обращения за медицинской помощью. Напротив, конфликтные или нестабильные союзы могут подтачивать как психическое, так и физическое здоровье.

Авторы исследования во главе с Миикой Мяки исходили из идеи, что благополучие в старости — это результат всего жизненного пути, а не только текущих обстоятельств. Предыдущие работы уже показывали, что разводы и нестабильные отношения могут иметь долгосрочные негативные последствия, сохраняющиеся даже после повторного брака.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые использовали данные проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE). В анализ вошли сведения о 18 256 участниках из стран ЕС, Швейцарии и Израиля, которым на момент последнего опроса было не менее 60 лет. Респондентов подробно расспрашивали об их детстве и всей истории романтических отношений — от свиданий до браков и разводов.

Исследователи выделили пять типичных жизненных траекторий: стабильный брак (короткий период свиданий и один длительный брак), повторный брак, развод без повторного союза, серийные сожительства и одиночество (отсутствие совместного проживания с партнером на протяжении жизни). Большинство участников относились к группе стабильных браков, тогда как одиночки и люди с серийными сожительствами встречались реже.

Результаты показали: именно стабильный брак связан с самым высоким уровнем благополучия в пожилом возрасте — независимо от уровня образования. При этом наиболее уязвимой группой оказались разведенные люди с низким уровнем образования: у них показатели качества жизни были самыми низкими. Это указывает на то, что утрата партнера особенно болезненна для тех, у кого изначально меньше социальных и экономических ресурсов.

Ранее ученых удивил скрытый фактор, влияющий на выбор партнера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27507949_rnd_5",
    "video_id": "record::231539f2-0415-454b-91b0-a40fe1cf8eec"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+