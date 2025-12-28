Назван ключевой фактор счастья в старости

Люди, родившиеся в период с 1945 по 1957 год, чувствуют себя значительно лучше в пожилом возрасте, если их жизненный путь был связан со стабильным браком. К такому выводу пришли европейские демографы, проанализировав данные масштабного исследования, охватывающего десятки тысяч человек. Работа опубликована в журнале European Journal of Population (EJP).

Романтические отношения играют важную роль на протяжении всей взрослой жизни. Поддерживающий партнер дает чувство эмоциональной безопасности, снижает уровень стресса и одиночества, а также влияет на повседневные привычки — от питания и физической активности до обращения за медицинской помощью. Напротив, конфликтные или нестабильные союзы могут подтачивать как психическое, так и физическое здоровье.

Авторы исследования во главе с Миикой Мяки исходили из идеи, что благополучие в старости — это результат всего жизненного пути, а не только текущих обстоятельств. Предыдущие работы уже показывали, что разводы и нестабильные отношения могут иметь долгосрочные негативные последствия, сохраняющиеся даже после повторного брака.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые использовали данные проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE). В анализ вошли сведения о 18 256 участниках из стран ЕС, Швейцарии и Израиля, которым на момент последнего опроса было не менее 60 лет. Респондентов подробно расспрашивали об их детстве и всей истории романтических отношений — от свиданий до браков и разводов.

Исследователи выделили пять типичных жизненных траекторий: стабильный брак (короткий период свиданий и один длительный брак), повторный брак, развод без повторного союза, серийные сожительства и одиночество (отсутствие совместного проживания с партнером на протяжении жизни). Большинство участников относились к группе стабильных браков, тогда как одиночки и люди с серийными сожительствами встречались реже.

Результаты показали: именно стабильный брак связан с самым высоким уровнем благополучия в пожилом возрасте — независимо от уровня образования. При этом наиболее уязвимой группой оказались разведенные люди с низким уровнем образования: у них показатели качества жизни были самыми низкими. Это указывает на то, что утрата партнера особенно болезненна для тех, у кого изначально меньше социальных и экономических ресурсов.

Ранее ученых удивил скрытый фактор, влияющий на выбор партнера.