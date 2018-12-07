Путин предоставил Ципрасу подробную информацию об инциденте в Керченском проливе

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что президент России Владимир Путин предоставил ему подробную информацию об инциденте в Керченском проливе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ципрас добавил, что у Греции особый интерес в данном вопросе, так как в Мариуполе проживают более 130 тысяч граждан греческого происхождения.

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«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.