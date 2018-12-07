Bloomberg: Трамп выбрал нового постпреда США в ООН

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Президент США Дональд Трамп решил назначить постоянным представителем США в ООН Хизер Науэрт, которая в данный момент занимает должность официального представителя Госдепа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

В конце нынешнего года должность постпреда США в ООН по собственному желанию покинет Никки Хейли. Ранее СМИ неоднократно сообщали, что вероятнее всего этот пост займет Науэрт, информацию о рассмотрении ее кандидатуры подтверждал и сам Трамп. В начале ноября он заявлял, что огласит решение по должности постпреда «в течение недели», однако впоследствии не высказывался на этот счет.