Лавров и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас провели встречу в Милане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили ситуацию на Украине и планы США по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Как отмечается, Лавров и Маас провели переговоры на полях министерского совещания стран-участниц ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Маас призвал вернуть договор о РСМД в международную повестку.