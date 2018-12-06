Премьер Греции захотел разморозить отношения с Россией

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что страна сделала стратегический выбор углублять российско-греческие отношения и укреплять тесную дружбы между народами двух стран, передает ТАСС.

По его словам, с тех пор, как он занял пост премьер-министра, Афины сделали стратегический выбор — улучшать греческо-российские отношения, «разморозить их».

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«И, конечно, в течение всего этого периода, несмотря на трудности, которые пережили наши связи, я сохраняю с президентом [России Владимиром] Путиным постоянные отношения искреннего и честного диалога», — сказал Ципрас.

Ранее сообщалось, что премьер Греции посетит Россию до конца текущего года.