Евкуров и Кадыров поддержали решение КС по границе между Чечней и Ингушетией

Главы Чечни и Ингушетии поддержали решение Конституционного суда России, касающееся границы между двумя республиками.

В частности, Юнус-Бек Евкуров заявил, что оно ставит точку в этом вопросе.

«Принимая решение я и Рамзан [Кадыров, глава Чечни] исходили из проблемных исторических моментов, понимали, что это непросто, будет определенная критика. Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято. Это ставит точку в вопросе. Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе», - сказал глава Ингушетии в четверг на медиафоруме в Грозном.

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«Я думаю, провокаторы, которые кричали [на митингах], они поймут и в конце концов зайдут к себе домой, — отметил в свою очередь Кадыров. — Надо вести здоровый образ жизни - спортзал, а не митинги».

Он добавил, что «благодарен тем судьям, которые приняли справедливое решение, по-другому не должно было быть, потому что юридически все было обоснованно, все наши согласования, все наши соглашения законны».

«Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ», — отмечается в постановлении КС, которое было оглашено в четверг.

«Я желаю и чеченскому народу, и ингушскому народу, чтобы мы жили в братстве, как наши предки, чтобы мы не разделяли территории ингушские и чеченские», - цитирует ТАСС главу Чечни.