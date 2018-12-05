Буш-младший рассказал о последних словах своего отца

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Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что последними словами его отца, экс-американского лидера Джорджа Буша-старшего, были слова о любви к нему. Об этом сообщает CNN.

По словам Буша-младшего, он позвонил своему отцу незадолго до его смерти.

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Он также добавил, что сказал Бушу-старшему, что любит его и считает прекрасным отцом.

Буш-младший подчеркнул, что последними словами его отца были «я тоже тебя люблю».

Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев отказался от участия в похоронах Буша-старшего.