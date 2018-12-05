Президент Португалии пустил слюну на встрече с главой КНР

Во время встречи президента Португалии с главой КНР в Лиссабоне, камеры сняли, как у Марселу Ребелу ди Соза после рукопожатия с Си Цзиньпином потекла слюна, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в ходе визита китайского президента в Португалию. 69-летний политик быстро вытер упавшую слюну. Китайский лидер никак не отреагировал на инцидент, только опустил глаза вниз, а затем посмотрел в сторону.

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Спустя пару минут после случившегося, политики разговаривали друг с другом как ни в чем не бывало.

СМИ обратили внимание на то, что лидер КНР прибыл в Пекин с целью обсудить с главой Португалии экономические вопросы, в том числе инвестиционные планы.