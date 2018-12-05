В Кремле ответили на критику и угрозу санкций из-за ситуации в Азовском море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика в адрес России в связи с задержанием моряков ВМС Украины в Керченском проливе не является поводом для отказа от законных процедур, предусмотренных для подобных ситуаций, передает РИА «Новости».
«Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы. Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполнять», — сказал Песков.
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Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении санкций против России.
Ранее сообщалось, что спикер Рады в письме попросил США ввести санкции против России.