В Кремле ответили на критику и угрозу санкций из-за ситуации в Азовском море

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика в адрес России в связи с задержанием моряков ВМС Украины в Керченском проливе не является поводом для отказа от законных процедур, предусмотренных для подобных ситуаций, передает РИА «Новости».

«Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы. Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполнять», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении санкций против России.

Ранее сообщалось, что спикер Рады в письме попросил США ввести санкции против России.