Захарова рассказала о плане Киева по провокации с химическими веществами

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что российская сторона ожидает от украинских властей возможной провокации в Донбассе с применение химических отравляющих веществ, передает РИА «Новости».

«Не может не вызывать озабоченности поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, различного уровня и масштаба, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ», — сказала Захарова.

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Она также отметила, что подобные действия могут стать причиной жертв среди мирного населения и подчеркнула, что они противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения. Она также призвала мониторинговую миссию ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе.

Ранее Захарова заявила, что введением военного положения на Украине власти страны хотят скрыть подготовку провокации.