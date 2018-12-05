В США пообещали россиянам «боль и последствия» из-за ареста украинцев

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Представитель Госдепартамента США заявил о том, что России грозят «боль и последствия», если в ближайшее время не будут отпущены на свободу задержанные в Керченском проливе моряки украинских ВМС, передает РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Он отметил, что американское руководство не планирует закрывать глаза на задержание украинских кораблей и подчеркнул, что это предупреждение является постоянным посланием России в ответ на ее «агрессивное поведение».

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками меры воздействия на Россию в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.