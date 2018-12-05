Госдеп заявил о «российском вмешательстве» в президентские выборы на Украине

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Высокопоставленный чиновник в Госдепе США заявил, что российская сторона якобы вмешивается в выборы на украинской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, американская сторона оказывает Украине поддержку, в том числе речь идет о повышении ее кибербезопасности.

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«Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства (в выборы. — Газета.Ru) на Украине…», — заявил чиновник.

Ранее в Госдепе пообещали России «боль и последствия» из-за ареста украинцев в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.