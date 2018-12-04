В Кремле рассказали подробности встречи Мадуро и Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в узком и расширенном составе,передает РИА «Новости».

«Это будет рабочий визит, мы к нему готовимся. Завтра состоятся контакты. Будет встреча в узком составе между Путиным и Мадуро, и также состоятся уже в расширенном составе российско-венесуэльские переговоры», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Россию обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения.