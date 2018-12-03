В Эстонии предложили разорвать договор о границе с Россией

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Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что законопроект также предполагает отзыв подписи Эстонии под соглашением о договоре о границах с Россией.

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Депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон пояснил, что причиной появления такого законопроекта стали события в Керченском проливе.

«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», — подчеркнул Мадиссон.

В ERR напомнили, что в октябре прошлого года Рийгикогу уже отклонял схожую инициативу EKRE.

Ранее сообщалось, что в Эстонии утвердили смету строительства границы с Россией.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Президент Украины ввел в стране военное положение.