В Эстонии предложили разорвать договор о границе с Россией
Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией. Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что законопроект также предполагает отзыв подписи Эстонии под соглашением о договоре о границах с Россией.
Депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон пояснил, что причиной появления такого законопроекта стали события в Керченском проливе.
«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», — подчеркнул Мадиссон.
В ERR напомнили, что в октябре прошлого года Рийгикогу уже отклонял схожую инициативу EKRE.
Ранее сообщалось, что в Эстонии утвердили смету строительства границы с Россией.
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