МИД выразил озабоченность гибелью мирных жителей при авиаударах в Афганистане
В МИД России обратили внимание на информацию о растущем количестве жертв среди мирного населения Афганистана в результате действий иностранных войск, говорится в комментарии ведомства.
Уточняется, что при авиаударе международных сил в уезде Гармсир провинции Гильменд погибли 23 мирных жителя и еще трое получили ранения, а в уезде Зурмат провинции Пактия погибли восемь и были ранены четыре мирных жителя.
«Происходящее вызывает глубокую озабоченность. Вновь приходится констатировать, что «просчеты» со стороны как правительственных сил, так и иностранных военных, приводящие к человеческим трагедиям, происходят все чаще», — говорится в комментарии.
Как отмечается, «преступный непрофессионализм» порождает вопросы по деятельности войск НАТО в Афганистане.
Ранее сообщалось, что МИД анонсировал переговоры США и России по Афганистану.