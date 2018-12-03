Трамп назвал необычайной встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал свою встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине необычайной, а также рассказал о «скачке вперед» в отношениях двух стран.
«Мы ведем переговоры с позиции силы, но Китай тоже может много получить, когда и если сделка будет заключена», — написал Трамп.
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В другом твите он назвал свои отношения с китайским лидером «очень прочными и личными». По мнению президента США, он и Си Цзиньпин единственные люди, которые могут привести мир к массовым и очень позитивным изменениям не только в области торговли, но и в гораздо большем.