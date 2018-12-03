Экс-советник Трампа ответил на обвинения в связях с WikiLeaks

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Роджер Стоун, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, отрицает, что поддерживал связь с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщает ABC News.

По словам Стоуна, он никогда не говорил с Ассанжем.

Он также добавил, что пытался связаться с основателем WikiLeaks, но Ассанж отказался от контактов.

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Стоун подчеркнул, что СМИ исказили содержание его выступления в спецкомитет конгресса США по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Мюллеру поступили записи интервью экс-советника Трампа о возможных связях с WikiLeaks.