Экс-советник Трампа ответил на обвинения в связях с WikiLeaks
Роджер Стоун, который является бывшим советником президента США Дональда Трампа, отрицает, что поддерживал связь с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщает ABC News.
По словам Стоуна, он никогда не говорил с Ассанжем.
Он также добавил, что пытался связаться с основателем WikiLeaks, но Ассанж отказался от контактов.
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Стоун подчеркнул, что СМИ исказили содержание его выступления в спецкомитет конгресса США по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Мюллеру поступили записи интервью экс-советника Трампа о возможных связях с WikiLeaks.