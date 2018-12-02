УНН: Янукович выступит с последним словом в суде

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Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен выступить с последним словом в суде, передает УНН со ссылкой на адвоката политика Александра Горошинского.

По его словам, Янукович не собирается отказываться от этой возможности по состоянию здоровья.

Он уточнил, что дата выступления пока неизвестна.

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«О состоянии здоровья буду знать в понедельник — вторник (3,4 декабря — «Газета.Ru»). В любом случае, он желает выступать в суде», — сказал Горошинский.

Адвокат добавил, что на данный момент неизвестно, состоится ли выступление в суде 5 декабря, как было запланировано. Он подчеркнул, что все будет зависеть от самочувствия Януковича.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом.