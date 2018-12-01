Гроб с телом Буша-старшего доставят в ротонду Капитолия

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Гроб с телом бывшего президента США Джорджа Буша-старшего доставят в ротонду Капитолия, сообщает РИА «Новости».

Церемония доставки гроба в Капитолий состоится в понедельник вечером, а люди смогут отдать дань уважения до утра среды.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет пресс-конференцию по окончании саммита G20 в Аргентине в связи со смертью 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего.

41-й президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-ом году жизни.