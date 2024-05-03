Российский тренер заявил, что разочарован игрой «Зенита»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру «Зенита» в первом матче финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. В комментарии «Газете.Ru» специалист заявил, что разочарован игрой сине-бело-голубых, но, несмотря на это, все же считает их фаворитами противостояния.

«Фаворитом я все-таки считаю «Зенит», при том, что я был разочарован игрой команды. Все было очень предсказуемо, как и до этого, невнятно. Третье поражение подряд, наверное, для лидера нашего чемпионата вообще было бы катастрофой. Но они все-таки сыграли вничью, и это позволяет им рассчитывать на преимущество, поскольку следующая игра дома», — сказал Балахнин.

Накануне «Зенит» на выезде вырвал ничью с ЦСКА, 1:1. Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Победитель встретится в кубковом суперфинале с победителем пары «Балтика» — «Спартак».

В РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Краснодара», который отстает от петербуржцев по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 47-ю очками «Динамо».

Ранее были названы задачи «Ростова» на новый сезон.