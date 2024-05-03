Латвия возводит цепь опорных пунктов на границе с Россией и Белоруссией

Латвийские военные начали возводить цепь опорных пунктов на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

«Укрепление восточной границы Латвии и реализация плана антимобильности — это часть общей балтийской линии укреплений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вдоль границы с РФ и Белоруссией латвийские военные возведут цепь опорных пунктов. Они будут состоять из защитных укреплений, иных препятствий, складов боеприпасов. Государство на создание линии в течение пяти лет потратит €303 млн.

До этого сообщалось, что солдаты 14 стран НАТО на мартовских учениях «Хрустальная стрела» отрабатывали защиту Латвии от возможного вторжения. В рамках учений предполагаемый противник перешел через российско-латвийскую границу и двинул войска по направлению к Риге. Перед военными НАТО поставили задачу вытеснить «врага» из вымышленного государства Оккакус в болота, чтобы его танки завязли.

Ранее в Финляндии сообщали, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, проходят армейские учения НАТО.