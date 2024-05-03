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В Госдуме одобрили поправки, ужесточающие закон об иноагентах

Комитет ГД одобрил запрет иноагентам быть наблюдателями на выборах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в закон, которые запретят иностранным агентам быть наблюдателями на выборах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на думскую электронную базу.

Отмечается, что поправки были внесены ко второму чтению законопроекта.

В настоящее время наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, а также депутаты или высшие должностные лица российских субъектов, главы местных администраций, лица у них в подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса.

В случае принятия этих правок список дополнят также сенаторы и лица, включенные в реестр иностранных агентов или в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Кроме этого, в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах кандидатам-иноагентам.

Ранее в Госдуме призвали направлять гонорары иноагентов на нужды СВО.

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