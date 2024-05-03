Умер архангельский активист, который менял фамилию более 20 раз

Умер активист из Архангельска Андрей Христофоров, который успел поменять паспорт более 20 раз. Об этом сообщили родные активиста у него на странице во «ВКонтакте».

Ему было 59 лет. О дате и времени прощания с активистом его родные пообещали сообщить в начале следующей недели.

Христофоров родился в Архангельске 4 декабря 1964 года. В 2003 году он впервые сменил имя и фамилию на «Посад Вселеннович Древарх-Просветленный». С тех пор он менял паспорт более 20 раз. Мужчина даже называл себя и Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и Владимиром Владимировичем Путиным.

В июне 2016 года Христофорова звали Жерар Ксавьемарсельевич Депардье. Тогда же судебные приставы взыскивали с него 300 рублей за нарушение порядка и сроков представления документов в органы государственных внебюджетных фондов.

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