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Стало известно, сколько придется потратить жителю Подмосковья на продукты для кулича

ТАСС: приготовление одного кулича обойдется жителю Подмосковья в 95 рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Затраты жителя Московской области на приготовления одного пасхального кулича оценили в 95,27 рубля. Такую цифру ТАСС назвали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Корзина необходимых для кулича продуктов обойдется примерно в 570 рублей. В эту стоимость входит: 500 мл молока (47,85 рубля), 1 кг муки (55,61 рубля), 200 г сливочного масла (207 рублей), 300 г сахара (21,08 рубля), 275 г изюма (129,25 рубля), 1 ч.л. ванильного сахара (5,66 рубля), 6 яиц (75,13 рубля), 12 г сухих дрожжей (30 рублей) и 1 щепотка соли (0,09 рубля). В среднем из заготовленного по этому рецепту теста получится испечь примерно шесть куличей.

До этого стало известно, в каком регионе РФ дешевле всего можно купить традиционный пасхальный набор — кулич, творожную пасху, 10 яиц. На первом месте оказалась Мордовия. Там можно приобрести все эти продукты всего за 354,29 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как выгоднее приготовить кулич.

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