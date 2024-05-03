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Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2024 год

Глава МО РФ Шойгу: общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2024 год превысили 111 тыс. человек.

Соответствующее заявление руководитель российского оборонного ведомства сделал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России. Его слова приводит ТАСС.

Он проинформировал, что также украинские военные за этот период потеряли 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

«Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — сказал министр.

До этого Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для того, чтобы поддерживать необходимый темп наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.

В ходе совещания глава министерства также заслушал доклады об обстановке в зоне спецоперации и обсудил с участниками мероприятия характер действий противника.

Ранее Шойгу рассказал о роли западных советников в диверсиях на территории РФ.

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