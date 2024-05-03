Шойгу рассказал о потерях ВСУ за 2024 год

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2024 год превысили 111 тыс. человек.

Соответствующее заявление руководитель российского оборонного ведомства сделал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России. Его слова приводит ТАСС.

Он проинформировал, что также украинские военные за этот период потеряли 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.

«Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — сказал министр.

До этого Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для того, чтобы поддерживать необходимый темп наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.

В ходе совещания глава министерства также заслушал доклады об обстановке в зоне спецоперации и обсудил с участниками мероприятия характер действий противника.

Ранее Шойгу рассказал о роли западных советников в диверсиях на территории РФ.