Село в Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотник влетел в частный жилой дом», — написал глава региона.

По словам Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал, но взрыв повредил кровлю, фасад, окна и стены строения. Губернатор отметил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.

В среду, 1 мая, поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

До этого украинские части ударили по селу Ясные Зори Белгородского района.

Накануне Пасхи в Белгороде кладбища проверят на наличие взрывчатки и усилят их патрулирование.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).