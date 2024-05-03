Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Село в Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Гладков: село Малиновка под Белгородом подверглось атаке дрона-камикадзе ВСУ

close
100%
Shutterstock

Село Малиновка Белгородского района подверглось атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Беспилотник влетел в частный жилой дом», — написал глава региона.

По словам Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал, но взрыв повредил кровлю, фасад, окна и стены строения. Губернатор отметил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.

В среду, 1 мая, поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе.

До этого украинские части ударили по селу Ясные Зори Белгородского района.

Накануне Пасхи в Белгороде кладбища проверят на наличие взрывчатки и усилят их патрулирование.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами