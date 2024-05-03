Москвич избил сына ложкой для обуви, переломал кости и попытался выдавить глаза

В Москве мужчина жестоко избил 17-летнего сына ложкой для обуви, переломал ему кости и попытался выдавить глаз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 1 мая в Савеловском районе. Глава семейства после праздничного гуляния вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, и сын сделал ему замечание. После этого отец разозлился, схватил металлическую ложку для обуви и стал избивать несовершеннолетнего по ногам.

Мужчина остановился, когда сломал юноше голень, а после этого схватил его за шею и стал пытаться выдавить подростку глаза. В этот момент в прихожую выбежала мать несовершеннолетнего, которая оттащила отца от сына.

Подросток сделал вид, что нормально себя чувствует, и лег спать, однако на следующий день его состояние ухудшилось, и несовершеннолетнего доставили в больницу. Медики диагностировали у него перелом, многочисленные ушибы и серьезную травму глаза.

После произошедшего полиция начала проверку семьи. Отмечается, что в ней также воспитывается маленькая девочка.

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